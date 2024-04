Fla e Flu largam em vantagem e ficam a um passo de levar gestão do Maracanã

No que se refere as datas pertencentes aos Clubes Santos FC e Brusque FC, forçoso reconhecer que as mesmas não se prestam a cumprir a exigência editalícia, uma vez que se tratam de Entidades de prática de futebol sediadas em outros Estados da Federação e tal condição impõe aplicação das restrições prescritas em regulamentos próprios da Confederação Brasileira de Futebol, notadamente o RGC (art. 14 e 23), que textualmente reconhece como excepcional a transferência de uma partida de futebol, tanto de campo de jogo como da União Federativa à que o Clube está federativamente vinculado.

No caso presente, mesmo em condições excepcionais, tais datas ofertadas necessitavam para tanto, ter o Maracanã como sede, de autorização expressa da CBF e das respectivas Federações mentoras dos Clubes respectivos, a saber Federação Paulista e Federação Catarinense. Posto isto, as datas, embora ofertadas, não podem ser livremente dispostas pelos Clubes e eventual contabilização estaria ferindo flagrantemente o preceito do Edital, no qual relembre-se, as datas servem para garantir a prioridade do Estádio como palco de futebol".

A conta

Pontuação máxima da proposta técnica: 125

Melhor proposta financeira: 125 pontos

Segunda melhor proposta financeira: 115 pontos

Nota final: (proposta técnica x 0,6) + (proposta financeira x 0,4)

Onde mais Fla e Flu perderam pontos

Perdeu dois pontos: Descrição da Composição das receitas Ordinárias e recorrentes. "Não descreve o modelo de operação da Visita Guiada/Tour/Museu atrelando a receita genericamente a um tíquete médio".