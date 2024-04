Flu leva susto, mas vence Colo-Colo e assume liderança na Libertadores

Vidal vaiado - Ex-jogador do Flamengo e do Athletico-PR no Brasil, Arturo Vidal foi bastante vaiado e xingado pela torcida do Fluminense durante o jogo.

Classificação e jogos Libertadores

Estreia no Brasileiro - O Fluminense agora vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (13), às 21h, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

O jogo

O Fluminense começou o jogo com tudo. Empurrado pela torcida no Maracanã, o Tricolor abriu o placar logo no início, com um golaço de Marquinhos, e foi para cima. O Colo-Colo se mostrava acuado e tentava sair nos contra-ataques, mas o Flu tinha o jogo controlado. Até que sofreu um gol de escanteio durante pane da zaga e os chilenos passaram a gostar da partida, apesar de não terem chances claras até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, o Tricolor voltou a balançar a rede no início, desta vez com Germán Cano, de cabeça, após grande assistência de Marquinhos, o melhor em campo. O Fluminense, porém, recuou após estar à frente do placar novamente e passou a levar sustos, chegando a sofrer um empate anulado pelo VAR. A situação se acalmou depois que Wiemberg foi expulso pelo Colo-Colo.