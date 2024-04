Vai contratar? Como o Flamengo vê o mercado da bola após título do Carioca

O Flamengo está satisfeito com o elenco para o primeiro semestre de 2024. Pelo menos foi a primeira avaliação da diretoria depois da conquista do título do Campeonato Carioca ontem (7), no Maracanã.

O que aconteceu

O Fla deve fechar a janela com quatro reforços. Foram eles Nico De la Cruz, Matias Viña, Léo Ortiz e Carlinhos.

A diretoria tinha um alvo principal na janela e concluiu. Carlinhos, do Nova Iguaçu, foi confirmado antes mesmo do fim do Estadual. Com a concorrência de outros clubes grandes, o rubro-negro preferiu tomar a dianteira da situação