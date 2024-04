Duas viradas e seis gols: Real e City empatam em jogo maluco na Champions

0x1, Bernardo Silva aos 2' do 1ºT. Lance de muita inteligência do meia português. Pela posição da falta, Lunin acreditou que o City cruzaria a bola na área. O goleiro colocou apenas Vinicius Jr na barreira. Bernardo percebeu o espaço desocupado e bateu por baixo, por fora do bloqueio madridista. O arqueiro se esticou e tocou na bola, mas não evitou o gol.

1x1, Rúben Dias (contra) aos 12' do 1ºT. Os grandes times também contam com um pouco de sorte. Camavinga recebeu de Carvajal, limpou Grealish e decidiu arriscar de pé esquerdo. A bola desviou em Rúben Dias e saiu do caminho de Ortega, empatando o jogo. O lance inicialmente foi atribuído ao francês, mas a Uefa oficialmente registrou como gol contra.

2x1, Rodrygo aos 14' do 1ºT: Dobradinha brasileira e novo desvio ajudaram o Real. Vinicius Jr recebeu no campo de defesa, girou em cima de Stones e acertou ótimo lançamento para Rodrygo. O atacante ganhou na velocidade inicialmente, mas depois foi alcançado por dois defensores do City. Quando o lance parecia perdido, o camisa 11 decidiu arriscar — e contou com a sorte. A bola desviou em Akanji, passou na esquerda de Ortega e foi lentamente para as redes. Virada relâmpago.

Susto de um lado, susto do outro. Desajustado em campo após sofrer a virada, o City voltou a criar aos 32 minutos. Uma triangulação entre Rodri, Kovacic e Grealish deixou o inglês em boas condições para finalizar dentro da área, mas ele foi travado por Tchouaméni. O Real rapidamente gerou contra-ataque. Vinicius Jr tocou para Rodrygo de calcanhar, recebeu em profundidade e devolveu ao camisa 11. O brasileiro chutou forte, mas pecou na precisão.

A maior chance de Vini. Valverde recuperou bola no lado direito aos 10 do segundo tempo e inverteu a jogada. Rodrygo dominou, viu Vinicius Jr em velocidade e encontrou o colega livre na área. O brasileiro finalizou de pé esquerdo, por cima do gol.

2x2, Foden aos 21' do 2ºT. O inglês salvou o Manchester City de situação adversa no Bernabéu. O zagueiro Stones invadiu a área do Real, recebeu de Bernardo Silva e tocou para Foden. O meia bateu de primeira com o pé esquerdo, acertando o ângulo direito de Lunin com força. Chute indefensável.