Real Madrid e Manchester City cumprem com o que prometeram

A falta resultou em cartão amarelo, que suspende o madridista, e em gol do português Bernardo Silva, com a lastimável colaboração do goleiro ucraniano Lunin.

Dez minutos depois, aos 12, o francês Camavinga arriscou de fora da área, a bola, que iria para fora, desviou no português Rúben Dias e matou o goleiro alemão Ortega.

Dois gols lusitanos, um a favor outro contra os ingleses.

O belga Courtois fazia falta na meta espanhola, mas não se pode dizer que Ederson também fizesse.

No Manchester City falta faziam o inglês Walker, para duelar com Vinicius Junior e, principalmente, o belga Kevin De Bruyne, que virou desfalque de última hora ao sentir indisposição estomacal no vestiário, para deixar o norueguês Haaland órfão e dominado pelo alemão Rüdiger.

O empate acendeu o Real Madrid de vez e Vini Jr. deu passe precioso para a arrancada de Rodrygo até a área.