Gabriel Jesus dá assistência, e Arsenal empata com Bayern na Champions

Outro destaque ficou com Gabriel Jesus. O brasileiro saiu do banco de reservas para construir a jogada do gol de empate dos ingleses.

O jogo de volta entre as equipes ocorre na próxima quarta-feira (17), a partir das 16h (de Brasília). Com o empate da ida, quem vencer o segundo confronto estará classificado. Já um novo empate levará a decisão aos pênaltis.

Agora, o Arsenal volta a campo no próximo domingo (14) e vai encarar o Aston Villa na Premier League. A bola rola a partir das 12h30. Já o Bayern de Munique joga pela Bundesliga e enfrenta o Colônia no sábado (13), às 10h30.

Como foi o jogo

Sané em noite mágica e erros cruciais! Em um primeiro tempo para lá de agitado, o Bayern de Munique começou com dificuldades, mas soube aproveitar muito bem os vacilos do Arsenal e a noite inspirada de Leroy Sané. Após sofrer o gol de Saka aos 11 minutos, os alemães responderam pouco depois de uma chance clara perdida por Ben White. Sem perdoar os erros do rival, o time de Thomas Tuchel empatou com Gnabry, aos 16, e ainda buscou a virada antes do intervalo, com Harry Kane, que confirmou o gosto por marcar contra os Gunners.

Jogada brasileira salvadora para o Arsenal! Com dificuldades na segunda etapa, os donos da casa pouco ameaçaram a meta do Bayern de Munique nos primeiros minutos. A entrada de Gabriel Jesus, porém, mudou a perspectiva da partida e fez com que os Gunners crescessem no campo de ataque. Aos 31 minutos, o atacante fez grande jogada e deu lindo passe para Trossard deixar tudo igual no Emirates Stadium. Já na busca pelo terceiro gol, os alemães ficaram no quase nos acréscimos e lamentaram a bola na trave após o desvio de Coman.