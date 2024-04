Jogadora do futebol é assassinada pelo companheiro na Argentina

Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino de Mendoza, de 30 anos, foi encontrada morta dentro do quarto que dividia com Ignacio Agustín Notto, de 32 anos.

O que aconteceu

A atleta teria sido espancada e estrangulada pelo companheiro. Notto cometeu suicídio.

O casal foi encontrado após vizinhos ligarem para polícia ao verem um cartaz na janela escrito: "Ligue para o 911. As crianças estão sozinhas". Eles eram pais de Ámbar e Milo.