SheBelieves Cup: veja os detalhes e onde assistir o torneio ao vivo

O Brasil vai encarar o Canadá em uma das semifinais, no sábado (06), às 16h30 (sempre no horário de Brasília), no Mercedez-Bens Stadium, em Atlanta. A outra semi será entre Estados Unidos e Japão, também no sábado, mas às 13h30. As partidas finais ocorrerão na terça-feira (09), em Columbus. A disputa de terceiro lugar será às 17h, enquanto a final será às 20h (sujeito a alterações).

Classificação e jogos SheBelieves Cup

Como chega o Brasil?

Comandada por Arthur Elias, que iniciou seu trabalho logo após a Copa do Mundo Feminina do ano passado, o Brasil vem do vice-campeonato da Copa Ouro Concacaf, há menos de um mês. Na ocasião, a seleção perdeu para os Estados Unidos na final. Para a SheBelieves Cup, o treinador convocou as estrelas Marta e Cristiane, assim como as experientes Tamires e Ludmilla. Confira a convocação completa aqui.

Desde que Arthur Elias assumiu o comando da seleção brasileira, a Canarinho já enfrentou as três equipes que participarão da SheBelieves Cup: teve uma vitória e uma derrota contra o Canadá, uma vitória e uma derrota contra o Japão e uma derrota contra os Estados Unidos. Com exceção à partida com a seleção estadunidense, todos os outros duelos ocorreram em amistosos.

Ficha técnica:

Competição: SheBelieves Cup (futebol feminino)

Equipes participantes: Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão

Datas: de sábado a terça-feira (06/04 a 09/04)

Local: Atlanta (Geórgia) e Columbus (Ohio), Estados Unidos

Onde assistir ao vivo: Sportv e Globoplay