Canal GOAT fecha transmissões do Brasileirão Feminino e torneio com seleção

No Brasileirão Feminino, ainda não estão definidas as primeiras transmissões, mas elas vão ocorrer a partir da próxima semana. Até agora, a competição tinha dois jogos por rodada exibidos pelo sportv. A Globo possui a exclusividade das escolhas apenas desses jogos que o canal pago exibe. Os demais não estavam sob contrato com a emissora e eram exibidos ou não de forma descentralizada, dependendo da estrutura de canais dos clubes.

A TV Globo possui os direitos do Brasileirão Feminino em TV aberta, mas só entra com exibições nos mata-matas, onde tem a exclusividade de escolha de duas partidas. A coluna apurou junto à Globo inclusive que as semifinais e as finais não possuem qualquer tipo de exclusividade.

O GOAT completa, portanto, as transmissões do Campeonato Brasileiro Feminino. Há, ainda, expectativa de anúncio de um acordo entre CBF e TV Brasil, que já foi citado publicamente pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, mas ainda não oficializado.

Com o Brasileirão Feminino e a She Believes Cup, o GOAT aumenta seu portfólio de competições e consolida o projeto de ser referência em futebol feminino. O canal comprou logo quando entrou no ar com transmissões ao vivo no YouTube os direitos da NWSL, a liga profissional dos EUA, onde nomes como Marta atuam. A Libertadores Feminina e a Libertadores Feminina Futsal também estão entre os direitos que o canal possui atualmente. O GOAT também exibiu a Brasil Ladies Cup Sub-20.