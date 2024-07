Gabi Nunes vê seleção pronta para Olimpíadas e Marta 'mais on do que nunca'

Quem ficou à espera por Gabi Nunes na Copa do Mundo de 2023 e não viu a jogadora ter oportunidade em campo com Pia, agora vive a expectativa de assistir à atacante jogando com Arthur Elias. Velha conhecida do treinador da época em que ainda atuava pelo Corinthians, Gabi é forte candidata para ocupar a vaga de titular no ataque do Brasil e garante que seleção está preparada, inclusive, com Marta em grande fase.

"Martinha está mais do ON que nunca. A gente adora ela! Ela traz essa alegria pro grupo. Essa cobrança que tem de vivência. Vamos dar o nosso melhor! Viemos atrás de um sonho, que é o sonho do povo brasileiro! Vamos lutar por uma medalha e, se Deus quiser, voltar com ela pra casa", afirmou a jogadora.

Atualmente no Levante da Espanha, Gabi disputa posição no ataque com Jheniffer da Silva, que atualmente joga no Corinthians e também foi atleta de Arthur. Ela garante que a disputa é sadia e que aprendeu muito desde que deixou o Brasil e foi para o futebol europeu.