Membro da Federação Indiana é suspenso após agredir duas jogadoras

Membro do comitê executivo da Federação Indiana de Futebol (AIFF), Deepak Sharma, foi suspenso após sua prisão por acusação de violência por embriaguez contra duas jogadoras.

O que aconteceu

A suspensão foi decidida pelo Comitê Executivo da AIFF e proíbe Deepak Sharma de participar de atividades relacionadas ao futebol até novo aviso. Sharma é proprietário do clube no qual as atletas atuam.

As duas jogadoras afirmaram que depois de uma partida pela Liga Feminina Indiana, Sharma apareceu embriagado no alojamento onde elas estavam jantando, invadiu o local e as agrediu, segundo informações da mídia local.