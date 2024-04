Já teve volta olímpica! Quem foi campeão sábado e quais as finais de hoje

No Paranaense, o Athletico confirmou o favoritismo. Fez 3 a 0 no Maringá e garantiu a segunda conquista seguida.

Em Pernambuco, o Sport também levou o bicampeonato. Foi o 44º título pernambucano da equipe que fez valer a vantagem de 2 a 0 da ida contra o Náutico. O segundo jogo foi 0 a 0.

Outros campeonatos também foram resolvidos. O Sergipe levou o Campeonato Sergipano contra o Lagarto e o Altos foi campeão do Piauiense contra o Parnahyba. No Mato Grosso, melhor para o Cuiabá, tetracampeão contra o Rondonópolis, no Cataninense o Criciúma levou a melhor diante do Brusque e no Alagoano o CRB venceu o ASA mais uma vez e conquistou o 34º título.

As decisões de hoje

Santos e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista. O jogo de volta será no Allianz Parque, às 18h. Os santistas têm a vantagem de 1 a 0.

Flamengo e Nova Iguaçu brigam pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro venceu a ida por 3 a 0 e tenta confirmar o título no Maracanã, às 17h.