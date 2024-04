Brasil perde do Canadá nos pênaltis pela semifinal da SheBelieves Cup

O jogo

A primeira chance clara de gol foi do Canadá. A atacante Huitema finalizou e a bola passou perto da meta de Tainá. Quem abriu o placar, porém, foi o Brasil, aos 21 minutos, com Tarciane convertendo cobrança de pênalti.

Com a vantagem no placar, a seleção quase ampliou o marcador em duas oportunidades, com Jheniffer obrigando Sheridan a fazer boa defesa e Antônia arrematando com perigo.

Após pouco pressionar na primeira etapa, o Canadá tentava empatar na primeira etapa e quase conseguiu, mas Awujo mandou na trave. O Brasil, contudo, seguia melhor e apenas a goleira rival impedia as comandadas de Arthur Elias de ficarem mais confortáveis.

Aos 31 minutos, Tainá subiu sozinha e superou Tainá para deixar tudo igual. Com o empate permanecendo, o jogo foi para os pênaltis.

Penalidades