Ceará é campeão nos pênaltis e evita hexa do Fortaleza

O Ceará abriu o placar logo no começo da segunda etapa, com Saulo Mineiro, que recebeu passe de Matheus Bahia e, com a perna esquerda, acertou bonito chute.

O empate do Leão do Pici veio nove minutos depois, com o centroavante Juan Martin Lucero, que aproveitou o desvio de Bruno Pacheco em cobrança de escanteio e empurrou a bola para o fundo das redes.

Pacheco, inclusive, recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso após falta em Aylon, matando o contragolpe do Vozão. Os comandados de Vojvoda jogaram por cerca de 30 minutos com um homem a menos em campo, e conseguiram levar o clássico para as penalidades máximas.

Nos pênaltis, o Ceará venceu por 3 a 2, com gols de Recalde, Lourenço e Raí Ramos. Pikachu e Moisés marcaram para o Fortaleza, mas o goleiro Richard defendeu duas penalidades e Tinga isolou uma cobrança, para delírio da torcida do Vozão.