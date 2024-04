Grêmio vira o jogo em dois minutos, bate o Juventude e é hepta do Gaúcho

O Grêmio é heptacampeão do Gaúcho. Hoje (6), o Tricolor saiu atrás, mas virou o jogo em dois minutos e acabou vencendo, em casa, o Juventude por 3 a 1. É o sétimo ano seguido que o Grêmio vence o estadual.

Os gols da virada relâmpago do Grêmio foram de Cristaldo e de Diego Costa, aos 41 e 43 minutos da etapa inicial. Gilberto tinha marcado pelo Juventude logo no início do jogo. Depois Nathan Fernandes fez o terceiro.

Desde 2018 que apenas o time azul, branco e preto leva o título do Estadual no Rio Grande do Sul. A sequência iguala a maior série de conquistas consecutivas da história do clube no torneio, ocorrida há mais de 50 anos. Este foi o título de número 43 do Grêmio no Gauchão