Palmeiras x Santos: onde assistir e horário da final do Campeonato Paulista

O Peixe venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e pode ser campeão com um empate. Uma vitória do Palmeiras com apenas um gol de diferença no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.

Tudo indica que o Palmeiras levará a campo o mesmo time que jogou o primeiro jogo na Vila Belmiro. Se Abel optar por um time mais ofensivo, ele pode tirar Marcos Rocha, recuar Mayke para sua função de origem e deixar o ataque com Lázaro, Endrick e Flaco López. Lázaro jogou no meio de semana pela Libertadores e foi muito elogiado atuando pelo lado esquerdo.

Já o Santos pode ter duas alterações em relação à equipe que venceu o primeiro jogo. JP Chermont e Aderlan, recuperado de lesão, brigam por posição na lateral direita, e o atacante Julio Furch segue como dúvida para o duelo — ele se recupera de uma inflamação no tendão e no adutor esquerdo.

Palmeiras x Santos - 2º jogo da final do Paulistão

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/hora: 7/04/2024 (domingo), às 18h (de Brasília)