Meia do Nova Iguaçu conta dicas e conselhos que recebe do pai ex-Flamengo

Yago tem em Iranildo um dos espelhos para a carreira que está sendo construída. Nascido em 2001, ele também tem como ídolo um nome em comum para a geração.

"Minha inspiração vem do meu pai. Tudo o que ele conquistou e o estilo de jogo dele me motivam bastante. E o Messi, que é o meu ídolo desde que eu era novo. Eu assistia aos vídeos dele todos os dias, os lances, os dribles... Isso me despertou para o futebol", lembra.

Iranildo, ex-Flamengo, com o filho Yago, jogador do sub-17 do Fluminense Imagem: Mailson Santana/Fluminense

O meia está no terceiro clube da carreira. Antes, esteve no Náutico e no Fluminense, clube que o revelou. Ele foi captado por olheiros do Tricolor quando disputava uma partida pela escolinha do Barcelona, no Centro de Futebol Zico (CFZ).

O jovem meia está no Nova Iguaçu por empréstimo do Fluminense — contrato até o fim da Série D, em setembro —, mas o futuro ainda é uma incógnita. Iranildo, que ajuda na gestão da carreira do filho, recentemente comentou sobre um possível retorno às Laranjeiras e citou "oportunidades iguais".

O clube da Baixada Fluminense analisa um possível desmanche após o bom desempenho no Carioca. O goleiro Fabrício está perto do Internacional e o atacante Carlinhos fechou com o Flamengo.