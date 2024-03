Finalista do Carioca pede respeito ao Candomblé: 'Tenho muito orgulho'

'Sempre foi meu pai Oxóssi'

Bill comemorou seu gol sobre o Vasco, nas semifinais do Carioca, dizendo às câmeras: "Nunca foi sorte. Sempre foi meu pai Oxóssi".

O atacante foi revelado pelo Nova Iguaçu, mas jogou do sub-17 ao profissional no Flamengo. Por isso, considera o duelo da final como algo especial: