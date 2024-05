"Agora é vida que segue", diz Marcos Braz sobre polêmica envolvendo Gabigol

Na tarde da última quinta-feira, viralizou nas redes sociais uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, vestindo a camisa do Corinthians. Assim, após a polêmica, o clube carioca informou que, depois de uma reunião com o vice-presidente Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 nas competições possíveis de alteração da numeração.

Apesar de toda a polêmica, Braz comentou que o assunto está encerrado e que agora é vida que segue.

"É um assunto encerrado, ontem a gente fez as comunicações que deveria fazer para o atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e é claro que vai ficar entre eu e ele", disse.