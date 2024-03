Presidente do Nova Iguaçu indica ida de goleiro para Internacional

O presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, indicou que o goleiro Fabrício, de 38 anos, já está encaminhado para o Internacional após o Campeonato Carioca.

De acordo com o dirigente, outras saídas devem acontecer depois do Estadual. O clube, porém, fará investimentos para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.