Alemanha estreia novo número '4' após acusações de referência nazista; veja

A seleção da Alemanha foi a campo e revelou o novo design do número 4 do uniforme, após a polêmica semelhança do antigo modelo com um símbolo nazista.

O que aconteceu

Em jogo da seleção alemã feminina neste sábado (6), a zagueira Bibiane Schulze Solano utilizou o novo modelo do número 4.

A partida foi contra a seleção da Áustria, válida pelas eliminatórias para a Eurocopa feminina 2025.