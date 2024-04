West Ham marca gol olímpico no Campeonato Inglês contra Wolverhampton; veja

O West Ham venceu o Wolverhampton hoje (6) pela 32º rodada do Campeonato Inglês. A grande jogada da partida foi um golaço marcado por Ward-Prowse.

O que aconteceu

O time de Londres visitou os Wolves no Molineux Stadium. O time da casa abriu o placar com Pablo Sarabia em uma cobrança de pênalti e foi para o intervalo com a vitória parcial de 1 a 0.

O segundo tempo teve gol de empate com Lucas Paquetá, também de pênalti. O gol da vitória veio no final da partida, aos 84 minutos.