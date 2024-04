Número 4 do uniforme da Alemanha será redesenhado por lembrar símbolo nazista

O desenho do número quatro nas camisas da seleção alemã será alterado devido à preocupação de que o número "44" se assemelhe ao símbolo usado pelas unidades nazistas da "SS". O anúncio da mudança foi feito pela Federação Alemã de Futebol, hoje (1).

"A Federação Alemã de Futebol verifica os números de 0 a 9 e depois envia os números de 1 a 26 à UEFA para análise. Nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista no processo de criação do design da camisa", disse a Federação Alemã de Futebol em um comunicado no X (antigo Twitter).

"No entanto, levamos os comentários muito a sério e não queremos fornecer uma plataforma para discussões... Desenvolveremos um design alternativo para o número 4 e o coordenaremos com a UEFA."