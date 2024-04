De Claytinho a esposa: quem é quem no caso Robinho

Robinho está preso desde o dia 22 de março na Penitenciária II em Tremembé (SP), por estuprar uma mulher albanesa na Itália em 2013. Ele foi transferido de cela no dia 31, e já pode praticar atividades de lazer com outros detentos — como jogar futebol.

O ex-jogador também pode participar de outras atividades de lazer. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, são oferecidas oficinas de teatro e inglês, sessões de filmes seguidas de comentários, ações religiosas e ensaios musicais.

O podcast Os Grampos de Robinho, do UOL, contou o caso no ano passado e revelou detalhes de todos os personagens envolvidos na história — e agora volta com um relato de Claytinho. Veja quem é quem: