5 coisas que você precisa saber sobre a versão do amigo de Robinho

1 - "Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém", diz Clayton Florêncio dos Santos, o Claytinho. Ele concedeu ao UOL a primeira entrevista de um dos cinco amigos que estavam com o ex-jogador em janeiro de 2013, na boate Sio Café, em Milão, quando ocorreu o crime.

2 - "Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo", afirma ele, que ressalta não ter consumado o ato com a vítima, uma mulher albanesa. Claytinho insiste que ela fez sexo consensual com o grupo.

3 - "Ela tomava um drinque, o copo sempre cheio, ela não virava", diz Claytinho sobre uma suposta sobriedade da vítima, embora admita que ela passou mal "por causa da bebida". A Justiça italiana refutou esse argumento e concluiu que a vítima estava inconsciente, o que pesou na condenação do ex-jogador.