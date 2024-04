Fala de amigo de Robinho é atestado da ignorância de homens agressores

Mas não houve violência nem ameaça, eles dizem. Mas, para a Justiça, a vítima não estava em condições de oferecer resistência e muito menos de consentir. O que torna o crime ainda mais grave.

Estupro de vulnerável: praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos ou com alguém que não possa oferecer resistência. O argumento de que a vítima não estava embriagada a ponto de não poder resistir foi descartado pela Justiça.

O próprio Clayton se contradiz. Ao UOL o amigo conta que foi com a vítima para o carro depois do crime e que ela estava tonta, e começou a passar mal por causa da bebida. Pediu para falar com as amigas, vomitou, apagou no colo dele. Eles a levaram embora, Clayton disse. E assim derrubou toda a argumentação de antes, de que ela estaria em condições de consentir a atos praticados por seis amigos, em que um convocava o outro e assistia ao parceiro violá-la um pouco mais.

Ao fim da entrevista, Claytinho diz que estuprador tem que morrer na cadeia. Como ele afirma também que ama Robinho, me parece que ele não entendeu a decisão da Justiça: Robinho é um estuprador.

O estuprador, ao contrário do que diz Clayton, não é "um doente que sai por aí estuprando as pessoas". É o homem comum, que ainda não entendeu que os corpos das mulheres pertencem só a elas, e que bebida, flerte ou roupa curta não autorizam violações.