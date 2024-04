Flamengo leva lições na bagagem e liga alerta para altitude ainda pior

O Flamengo deixou a Colômbia com um ponto e algumas lições na bagagem no primeiro jogo na altitude nesta Libertadores. Entre erros e acertos diante do Millonarios, o rubro-negro já tem no horizonte um desafio ainda maior nessas condições: o Bolívar, no fim do mês, a 3.640 metros acima do nível do mar.

Os problemas do Fla

Erros de passe. Esse foi um dos fatores de maior dificuldade do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O gol de empate do Millonarios sai de um erro individual de Erick Pulgar.