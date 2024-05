Mauro Cezar: Flamengo tem que agradecer quem foi contra renovar com Gabigol

No UOL News Esporte desta terça (21), Mauro Cezar Pereira afirmou que o Flamengo deveria agradecer quem se opôs à renovação de contrato de Gabigol até 2028. Para o colunista do UOL, o acordo era absurdo porque não correspondia ao momento do jogador, que agora está em xeque no clube com o episódio da camisa do Corinthians.

'Flamengo tem que agradecer quem foi contra renovar o contrato': "O Flamengo, a instituição, agradeça aos jornalistas, torcedores e pessoas próximas ao presidente do clube que combateram, criticaram e questionaram veementemente a absurda renovação, absurda renovação que se desenhava no ano passado capitaneada pelo Marcos Braz. Era uma renovação de quatro anos, além desse ano de 2014, 2025, 2026, 2027 e 2028. Com aumento, luvas e tudo mais.

'Gabigol já se pagou': "Se esse jogador já é um problema agora em 2024 assim, imagina se ele estivesse protegido por um contrato de mais 4 anos e sete meses? O que ele não poderia fazer? Tenho contrato, vocês vão ter que me pagar até 2028. É um absurdo, um absurdo. E sempre lembrando que ele custou muito dinheiro, mas já se pagou".