Flamengo vai mal na altitude e só empata com Millonarios pela Libertadores

Os times estão no Grupo E da Libertadores e ficam empatados com um ponto na tabela. Palestino, do Chile, e Bolívar, da Bolívia, se enfrentam apenas na quinta-feira.

O Fla volta a entrar em campo para decidir o Campeonato Carioca. No domingo, o rubro-negro faz o segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu com a expressiva vantagem de 3 a 0. O jogo será às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O Flamengo se preparou para a altitude chegando um dia antes no normal a Bogotá. O time fez um treinamento no local para começar a se adaptar à velocidade da bola e não teve folga depois do primeiro jogo da final do Carioca.

Tite teve vários jogadores poupados no time titular. Ayrton Lucas, Léo Pereira e Luiz Araújo começaram no banco, dando lugar a Viña, David Luiz e Bruno Henrique. Já De la Cruz ficou no hotel por febre com quadro viral. Igor Jesus entrou na vaga dele.

Como foi o jogo

O Flamengo não pareceu sentir tanto a altitude no começo do jogo. Com menos de 15 minutos o time já havia criado duas grandes oportunidades, mas desperdiçou. Empurrando o Millonarios para trás e pressionando para ficar com a bola, o time brasileiro tentava se aproximar mais em campo para melhorar a transição e encaixar bem os ataques.