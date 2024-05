'A ordem no Flamengo agora é se livrar do Gabigol', diz RMP

A diretoria do Flamengo quer ver Gabigol fora do clube o quanto antes, informou o colunista Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo. O estopim da decisão foi a foto com a camisa do Corinthians.

A ordem no Flamengo é tentar negociar Gabigol na janela de transferências do meio do ano, de acordo com RMP. O atacante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024, mas o presidente Rodolfo Landim não cogita mais renovar com o jogador.