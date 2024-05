'Impossível perdoar': Mauro Cezar diz que Gabigol perdeu o apoio da torcida

'Não tem perdão': Acho lamentável, uma pena, é um jogador que poderia seguir fazendo história no clube e consegue destruir boa parte do que construiu em campo, jogando bem, se identificando com a torcida, sendo sarcástico, provocativo, mas tudo isso ele jogou fora, o cara está jogando tudo fora e isso que ele fez é imperdoável, não tem perdão. Não estamos falando de uma criança, é um homem de 28 anos e deveria saber que não se brinca com isso, estava lá com a camisa do Corinthians, o clube com quem ele andou flertando no início do ano. No mínimo, pouco inteligente".

'Vai ser bem difícil ele renovar o contrato': "Isso é um negócio também, não é só uma questão afetiva. O patrocinador master do Corinthians é concorrente do patrocinador master do Flamengo, o fornecedor do Corinthians é concorrente do fornecedor do Flamengo, por exemplo. Então, tem a questão comercial, tem a questão simbólica, ele era (não sei se é ainda) um ídolo da torcida. O fato é o seguinte: a renovação de contrato que estava congelada agora está empedrada, é uma pedra de gelo monstra que vai precisar de uma britadeira para quebrar. Vai ser bem difícil ele renovar o contrato, a não ser que ele volte a jogar bem num passe de mágica".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.