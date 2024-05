Os queridinhos do apito no Brasil, na América do Sul, na Europa e nas Copas

O escrete canarinho é o Corinthians das seleções!

Fomos ajudados em 1962, no pênalti claro de Nilton Santos no duelo entre Brasil e Espanha, famoso lance em que o genial lateral brasileiro dá dois passos para frente, saindo da área e ludibriando a arbitragem, no último jogo da fase de grupos daquela Copa; no mesmo Mundial, o juiz sonegou pênalti incrível de Djalma Santos na final contra a Tchecoslováquia; na cotovelada de Pelé no jogo entre Brasil x Uruguai em 1970; na "pegada" de Carlos Alberto Torres em Lee, da Inglaterra, na mesma Copa; na falta inexistente que resultou no gol de Branco contra a Holanda em 1994; no pênalti no "meio-campo" em Luizão contra a Turquia em 2002; no gol anulado da Bélgica na mesma Copa; entre tantos e tantos outros exemplos.

Mas e você, amigo internauta, tem uma opinião diferente?

E quais os times mais ajudados aí no seu estado?

Opine!