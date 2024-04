Flamengo aprova contratos com BRB e receberá R$ 40 milhões por ano

Primeiro, a Pixbet fez uma proposta bem superior para o espaço nobre na camisa, de R$ 85 milhões. O BRB saiu e foi para a omoplata em um contrato curto tampão enquanto se acertava a parceria de longo prazo.

Pelo novo acordo, o clube recebe R$ 25 milhões por ano pela exibição da marca BRB na omoplata da camisa, em contrato de dois anos.

Mas há negócios em separado para o Banco Nação. Pelos termos, o BRB tem mais três contratos com o clube. Por um deles, o Banco tem de remunerar o Rubro-negro em R$ 0,30 por cada cliente anualmente - o número já foi de 3 milhões, mas caiu. O pagamento mínimo desse licenciamento é de R$ 15 milhões. Somados, os dois valores são R$ 40 milhões.

Esse contrato de licenciamento, que é válido por cinco anos, está vinculado ao primeiro. Se o patrocínio na camisa acabar após dois anos, o licenciamento passa a ter valor mínimo de R$ 25 milhões.

Além disso, há outro contrato que estabelece a estrutura e governança do Banco Nação. O BRB será o gestor e terá 100% das ações. Mas o Flamengo tem direito a 45% de todo o fluxo que entrar, sejam dividendos gerados por lucro ou uma eventual venda para investidor.

A intenção do Flamengo de adotar esse modelo é de não ter risco no eventual desempenho financeiro do banco. Os valores de patrocínio e licenciamento garantem próximos do patrocínio master até 2023. O restante, esse variável de lucro ou venda, fica como possível extra.