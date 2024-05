Flamengo, Palmeiras, Santos... A consequência da foto no futuro de Gabigol

No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho destacou as consequências da foto de Gabigol com a camisa do Corinthians. Segundo ele, a imagem atrapalha o atacante tanto na sua tentativa de renovação com o Flamengo quanto com outros clubes no mercado.

Existe a hipótese de ele estar mentindo e ter feito de propósito. Existe, sim, se ele mentiu uma vez, pode mentir a segunda, existe essa hipótese, só que isso joga contra ele, isso não é inteligente. Se ele posta com a camisa do Corinthians de propósito, ele fica numa sinuca de bico, porque o Santos vai ter dificuldade de explicar se contratá-lo, o Palmeiras vai ter dificuldade de explicar se contratá-lo, o Flamengo vai ter dificuldade de renovar com ele, porque ele perdeu o grande advogado que possuía, que era a arquibancada do Maracanã. Então, não é inteligente se ele tiver posado de propósito. PVC

