Nos planos de Liverpool e Bayern, Xabi Alonso continuará no Leverkusen

O espanhol quer disputar a Liga dos Campeões com o Bayer Leverkusen. Candidato forte aos títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga Europa na atual temporada, o técnico jamais comandou uma partida de Champions.

Segundo o repórter Fabrizio Romano, o clube está comprometido a manter seus principais jogadores. Um deles é Florian Wirtz, meia de 20 anos que chama atenção de gigantes europeus por sua performance no Leverkusen e na seleção alemã. Alonso também participa do planejamento de contratações para 2024/25.

A multa rescisória no contrato de Alonso com o Leverkusen é válida a partir de 2025. O técnico possui vínculo com o clube alemão até junho de 2026.

O Bayern de Munique já manifestou publicamente o desejo por Alonso. O maior campeão alemão anunciou que o trabalho de Thomas Tuchel será encerrado ao fim da temporada 2023/24. Uli Hoeness, presidente do clube bávaro, admitira que tirar o técnico do Leverkusen neste momento era "quase impossível".

O Liverpool busca um substituto para Jürgen Klopp. O histórico técnico alemão pediu para deixar o clube após quase nove anos. Alonso, campeão europeu com os Reds em 2005 como jogador, era visto como um substituto natural e à altura.

O Real Madrid pode monitorar a situação de Alonso para 2025. Xabi também fez história no clube merengue e é visto como um bom nome para suceder Carlo Ancelotti — que renovou contrato recentemente, até junho de 2026.