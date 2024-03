Corinthians não alugará Neo Química Arena para o Santos jogar a final

O Corinthians não alugará a Neo Química Arena para o Santos jogar a decisão do Paulistão, informou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

A diretoria corintiana diz que fará um tratamento no gramado do estádio para a estreia do Brasileirão, segundo Samir. Ontem, na semifinal contra o Red Bull Bragantino, o Peixe quebrou o recorde de público da arena em 2024.