Santos bate recorde de público do estádio do Corinthians em 2024

A torcida do Santos deu show e lotou a Neo Química Arena para ver a classificação da equipe à final do Campeonato Paulista, diante do Red Bull Bragantino. Além de festejar a vaga, os santistas bateram o recorde de público da casa do rival nesta temporada.

Até esta quarta-feira, o maior público do estádio do Corinthians foi pelo Paulista, quando o Timão enfrentou o Santo André, pela penúltima rodada do torneio, e venceu por 3 a 2. Foram 43.627 corintianos marcando presença naquele dia.

Já os torcedores alvinegros colocaram 44.804 pessoas em Itaquera, promovendo um verdadeiro mar branco. A renda do jogo foi de R$ 3.042.965,00, mas o Peixe terá que dividir a quantia com o Massa Bruta.