Seleção faz amistoso contra o racismo, mas Espanha ainda não combate casos

"Faço muitas denúncias, chegam cartas para eu assinar. No fim, acontece como aconteceu com meu amigo em Barcelona. Arquivam o processo e não sabem de nada", disse o atacante do Real Madrid.

Na ocasião, Silveira entrava no estádio Cornellà-El Prat quando um segurança mostrou uma banana para ele. O homem disse, em espanhol, "mãos para cima, essa daqui é minha pistola".

Silveira foi a uma delegacia, prestou queixa, mas o caso acabou arquivado. Segundo pessoas próximas a Vini Jr, os investigadores espanhóis acusaram o assessor de ter "fabricado" a cena, já que uma equipe da TV Globo estava a poucos metros do local.

Os vídeos do circuito de TV do estádio nunca foram encontrados; o amigo de Vini ainda teve de ouvir de um investigador que "é preciso respeitar as leis do país", referindo-se ao fato de o Brasil ter uma legislação mais severa que a Espanha para casos de racismo.



Apesar do caso de racismo arquivado, aquele amistoso -- o primeiro da história em que a seleção brasileira jogou de camiseta preta -- rendeu à CBF o Prêmio Fair Play da Fifa.