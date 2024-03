Choro, aplausos e surpresa: bastidores da entrevista histórica de Vini Jr.

Em seguida, vieram as perguntas dos espanhóis. Havia muitos temas: a temporada do Real Madrid, o duelo com Lamine Yamal e o grande assunto do momento na capital espanhola: Kylian Mbappé.

Mas a emoção de Vinícius não deu margem a nenhuma outra pauta "Era impossível perguntar sobre Mbappé depois que vimos hoje", disse Anton Meana, da Cadena SER. O repórter, um dos mais conceituados na cobertura do Real Madrid, perguntou sobre a possibilidade de Vini deixar a Liga Espanhola por causa dos casos de racismo.

"Pensei em sair, sim. Mas se saio daqui, estou dando o que querem aos racistas. Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez a minha cara", disse Vini. E foi novamente aplaudido.

Fernando Burgos, da Onda Cero, também se emocionou ao perguntar sobre o apoio de outros jogadores. "Nunca vi algo assim, e olha cubro o Real Madrid há 20 anos. O que ele fez hoje é histórico".