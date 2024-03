Vini mudou de ideia sobre deixar Real: 'Se saio, dou o que racistas querem'

Vini Jr admitiu que pensou em sair do Real Madrid diante dos inúmeros casos de ofensas racistas direcionadas a ele. Mas o atacante brasileiro não quer dar esse gosto a quem o ofende.

"Pensei muito sobre sair daqui. Mas se saio daqui, estou dando o que querem aos racistas. Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez a minha cara. Sigo evoluindo para isso. Jogar futebol e fazer a alegria das minhas pessoas e de todos que vão ao estádio. Racistas sempre serão minoria. Como sou um jogador atrevido, que joga no Real Madrid e ganhamos muitos títulos, é complicado. Mas vou seguir firme e forte pois presidente me apoia, o clube me apoia, para que eu continue e possa ganhar muitas coisas", disse o atacante da seleção brasileira, na coletiva de véspera do amistoso contra a Espanha.

Apoio dos companheiros negros e brancos na Liga. "Creio que todos os jogadores me apoiam, escrevem mensagem. Saem à imprensa para dizer que é triste e tem que mudar. Sempre agradeço. Quero seguir lutando, sabem de toda a dificuldade de treinar todos os dias, jogar, viajar, e pensar no que pode acontecer no campo. Quero ir a campo para jogar e fazer o melhor. Sou assim, amo jogar futebol. Jogo até nas férias. Quero jogar futebol para fazer grandes coisas. Williams joga bem, é um grande cara. Ele me defender jogando pela Espanha é muito importante para mim".