Bellingham faz no fim, e Inglaterra empata com a Bélgica após lambanças

A Bélgica se manteve invicta no pós-Copa. A seleção chegou a 12 jogos sem saber o que é perder — sete vitórias e cinco empates. A Inglaterra, por sua vez, não conseguiu vencer nesta Data Fifa, uma vez que perdeu para o Brasil no último final de semana.

A Inglaterra volta a campo no dia 3 de junho, quando vai enfrentar a Bósnia, às 15h45 (de Brasília). Dois dias depois, a Bélgica encara Montenegro, às 15h30. Os dois jogos são amistosos.

Como foi o jogo

A Bélgica começou o jogo controlando as ações e abriu o placar em um erro de Pickford. A pressão belga, mesmo em Wembley, deu resultado quando o goleiro inglês teve que sair jogando com os pés. O camisa 1 tentou ligar a bola ao meio de campo, mas viu seu lançamento ser interceptado por Mangala. Tielemans recebeu de frente para o gol e só tocou no contrapé para abrir o placar.

A Inglaterra melhorou após o gol sofrido e chegou ao empate em um pênalti. Toney foi derrubado por Vertonghen ao receber passe dentro da área e tentar a finalização. Ele mesmo foi para a cobrança e deslocou Sels para deixar tudo igual.

Bowen chegou a virar o jogo para a Inglaterra, mas o gol foi anulado. O atacante completou jogada de escanteio, de cabeça, para as redes, mas estava à frente quando Dunk ajeitou a bola. Pouco depois, Bellingham isolou ao ter uma chance cara a cara com Sels na entrada da pequena área.