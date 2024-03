Futsummit: evento reúne Zico, Diego Ribas e presidentes de Fortaleza e Flu

Como se inscrever

O evento tem a base presencial, no Museu do Amanhã, mas o foco é também é virtual. As inscrições para acesso online estão disponíveis por meio do site superfutsummit2024.com.br.

"O Futsummit tem um DNA de democratização, de inspiração. Sempre no online, 100% gratuito para qualquer pessoa, de qualquer lugar do planeta, que queira participar. Neste ano, no Museu do Amanhã, tem uma pegada de inovação, as palestras são no formato TED Talks, só que entre 18 a 20 minutos. Eu chamo de FUT talks", disse Getúlio Vargas.

A diretriz multidisciplinar do evento está dividida em trilhas de conteúdo, como gestão, marketing, liderança, jornalismo, direito desportivo, performance, carreira, entretenimento, inclusão social e ESG.

Programação

27 DE MARÇO