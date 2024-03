Athletico-PR celebra 100 anos de história com uniformes especiais; veja

O Club Athletico Paranaense completa 100 anos de história hoje e, para celebrar, a Umbro lançou a nova coleção de uniformes para a temporada de 2024.

Os detalhes

Os conjuntos oficiais de jogo 1 e 2 foram inspirados no centenário do clube e mesclam tradição e homenagem à história do Athletico.

A estreia dos novos uniformes vai acontecer no duelo contra o Operário Ponta Grossa, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense, amanhã (27).