Fábio Santos, ex-Corinthians, é anunciado como comentarista da ESPN

Ídolo do Corinthians, Fábio Santos foi revelado por rival. O ex-jogador, que se aposentou em 2023, começou a carreira no São Paulo, clube que defendeu profissionalmente até 2008. Além de Galo e Corinthians, ele ainda defendeu Cruzeiro, Santos e Grêmio no Brasil. Fora do pais, ele jogou por Kashima Antlers (JAP), Monaco (FRA) e Cruz Azul (MEX).