Mbappé é vaiado, e França busca virada contra o Chile em amistoso

Mais uma vez, Mbappé teve atuação discreta e recebeu algumas vaias durante a partida. Na atual Data Fifa, o atacante não balançou as redes com a seleção.

Agora, a França volta a campo para estrear na Eurocopa. O primeiro desafio será contra a Áustria no dia 17 de junho. Já o Chile enfrenta o Peru na primeira rodada da Copa América, que está marcada para 21 de junho.

Como foi o jogo

Chilenos na frente! Logo aos cinco minutos de jogo, o Chile aprontou e abriu o placar. Após jogada entre Isla e Alexis Sánchez, o lateral tocou na medida para Marcelino Núnez. O meia bateu firme e balançou a rede.

França reage e vira o jogo! Atrás do placar, os franceses buscaram o empate. Aos 17 minutos, Fofana recebeu passe de Mbappé e arriscou na entrada da área. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo do barbante. Já aos 25, Kolo Muani completou cruzamento de Theo Hernández e concretizou a virada de cabeça.

Domínio mandante! Sem se expor e controlando a posse de bola, a França evitou riscos e se defendeu bem dos ataques chilenos. No setor ofensivo, os donos da casa não conseguiram ampliar antes do intervalo.