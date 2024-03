Morre técnico que comandou o Chile no escândalo da 'fogueteira do Maracanã'

O futebol chileno está de luto. Orlando Aravena, técnico que dirigiu o Chile nas Eliminatórias da Copa de 90, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos. Comandante da seleção nacional entre 1987 e 1990, ele ficou famoso por estar no banco de reservas no dia 3 de setembro de 89, quando o duelo entre Brasil e Chile foi interrompido no Maracanã, devido ao lançamento de um sinalizador no gramado.

O artefato caiu próximo do goleiro Rojas, que fingiu ter sido atingido, e foi ao chão aos 23 minutos do segundo tempo, quando o Brasil vencia o jogo por 1 a 0. Carregado pelos companheiros, o camisa 1 deixou o campo. A farsa fazia parte de um plano para cancelar o confronto sob alegação de falta de segurança no estádio carioca.

Rojas havia subido ao gramado com uma gilete na luva e cortou o próprio rosto no momento do incidente. O sinalizador foi lançado das arquibancadas pela torcedora Rosenery Mello, que após o episódio, ficou conhecida como "A fogueteira do Maracanã".