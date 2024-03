Alemanha faz gol relâmpago, cala torcida e vence França em amistoso

Pelo lado da França, Mbappé teve participação discreta no amistoso. Bem marcado por Kimmich, o camisa dez tentou alguns lances de efeito, mas ficou longe do nível esperado.

Agora, a Alemanha volta a campo na próxima terça-feira (26) e vai encarar a Holanda. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília). Já a França enfrenta o Chile no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 17h.

Como foi o jogo

Gol na saída de bola e pressão francesa! O primeiro tempo do amistoso ficou marcado pelo gol relâmpago da Alemanha logo aos sete segundos. Em jogada ensaiada, Wirtz recebeu passe de Kroos e marcou golaço de fora da área. Com dificuldades, a França demorou para se encontrar, mas melhorou a partir da metade da etapa inicial e criou grandes chances para empatar. Ter Stegen e a falta de pontaria dos franceses mantiveram os alemães na frente antes do intervalo.

Roteiro repetido e domínio alemão! Com a mesma postura do primeiro tempo, a Alemanha dominou as ações nos lances iniciais da etapa final e ampliou com Havertz. O atacante do Arsenal balançou as redes aos três minutos após grande jogada e passe de Musiala. Diante da postura do rival, a França não conseguiu recuperar o controle do amistoso e pouco construiu chances de gol para ao menos descontar ou sonhar com o empate.