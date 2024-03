Mbappé, Haaland, Messi: 7 astros que poderiam defender outras seleções

Imagem: Matthew Childs/Reuters

Um dos melhores laterais direitos do mundo, o jogador do PSG nasceu em Madri e fez praticamente toda sua formação profissional no Real. Naturalmente, ainda muito cedo começou a receber convites para jogar pelas seleções espanholas de base. Mas Hakimi nunca quis jogar pela Roja e ficou à espera de um convite para defender Marrocos, terra de origem da sua família. Nas oitavas de final da Copa-2022, coube ao filho de imigrantes a tarefa de missão de converter o pênalti que classificou os marroquinos e eliminou a Espanha.

KARIM BENZEMA

Atacante, 36 anos, França

Imagem: Pool via REUTERS

Vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2022, o ex-artilheiro do Real Madrid passou boa parte da carreira ouvindo críticas na França por se recusar a cantar o hino nacional antes das partidas dos "Bleus". Mas Benzema sempre deixou claro que jogar pela seleção do país onde nasceu era apenas uma escolha profissional, aquilo que ele julgava melhor para sua carreira. Se fizesse uma escolha baseada apenas na emoção, o centroavante teria optado por defender a Argélia, terra dos seus avós e nação com a qual mais se identifica.

THIAGO ALCÂNTARA

Meia, 32 anos, Espanha