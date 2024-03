Seleção alemã fecha com a Nike e deixará de vestir Adidas após mais de 70 anos

A Federação Alemã de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (21), a troca de seu fornecedor de material esportivo. A partir de 2027, as seleções da Alemanha passarão a vestir Nike, encerrando uma parceria de mais de 70 anos com a adidas.

Inicialmente o contrato com a marca norte-americana vai até 2034 e englobará todas as categorias da seleção alemã.

"Estamos ansiosos por trabalhar com a Nike e pela confiança depositada em nós. A futura parceria nos permitirá continuar a realizar tarefas importantes na próxima década, buscando desenvolvimento abrangente do futebol na Alemanha", disse o presidente da federação Bernd Neuendorf no anúncio oficial.