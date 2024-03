Dorival e Caetano querem comprar briga por gramados melhores no Brasil

O argumento foi reforçado com as boas atuações de Bento, Fabricio Bruno, Pablo Maio e Endrick na vitória por 1 a 0 na Inglaterra. O quarteto do Brasileirão não sentiu o peso de Wembley.

Dorival Júnior e sua comissão técnica viram vários jogos e treinos dos principais times da Inglaterra nas últimas semanas. As análises variaram, mas houve um ponto em comum: o gramado.

Da base ao profissional, o campo é bom. A Premier League regulamenta os palcos ingleses e aplica multa em caso de descumprimento dos requisitos mínimos.

A pessoas próximas, Dorival comentou que o jogador no Brasil precisa olhar para a bola para dominar para saber onde ela está indo. No Campeonato Inglês, os atletas recebem já visualizando o próximo movimento.

Podem ter certeza que vamos comprar essa briga

Rodrigo Caetano